İstanbul’da kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar zaman zaman şiddetini arttırdı. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar gece boyunca etkisini sürdürdü. Etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise kent genelinde etkili olan fırtınanın bugün de etkisini artırarak devam etmesi beklendiği belirtildi.
İDO’da iptal olan seferler:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 11.01.2019 07:45 - 10:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.01.2019 07:50 - 09:45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 11.01.2019 08:30 - 10:55
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.01.2019 09:50 - 11:45
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 11.01.2019 12:00 - 15:00
BUDO’da iptal olan seferler:
11.01.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.01.2019 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.01.2019 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
11.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.01.2019 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
11.01.2019 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.01.2019 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.01.2019 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.01.2019 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı
Üroloji merkezinde feci son!
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum