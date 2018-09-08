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İstanbul'da kuvvetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

Kentin iki yakasındaki birçok ilçede gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un her iki yakasında etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

Avrupa Yakası'nda da yağış devam ederken, Fatih ve Topkapı civarında ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Sağanak, trafikte de aksamalara neden oluyor. Bazı araçlar, yoğun su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzeyin Gök Gürültüsü sağanak yağış

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