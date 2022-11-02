İstanbul'da kuyumcu hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL (AA) -Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya müşteri gibi gelen iki kişiden biri görevliden vitrindeki ziynet eşyasını çıkarmasını istedi.

Bu sırada el çabukluğuyla üst kısımdaki altınlardan birini alıp elinde saklayan şüpheli, yanındakiyle alışveriş yapmadan kuyumcudan çıktı.

İş yeri sahibinin daha sonra fark ettiği hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan başka bir kuyumcuya da giden şüpheli, vitrindeki altınları almak için girişimde bulundu. Bu sırada dükkandaki bir müşteki durumu fark ederek, iş yerindekilere söyledi.

İş yerindeki çalışanların darbettiği şüpheli, dükkandan uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

