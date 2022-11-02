HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da kuyumcu hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul'da kuyumcu hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı

02.11.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da farklı adreslerde bulunan kuyumculardaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İSTANBUL (AA) -Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya müşteri gibi gelen iki kişiden biri görevliden vitrindeki ziynet eşyasını çıkarmasını istedi.

Bu sırada el çabukluğuyla üst kısımdaki altınlardan birini alıp elinde saklayan şüpheli, yanındakiyle alışveriş yapmadan kuyumcudan çıktı.

İş yeri sahibinin daha sonra fark ettiği hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan başka bir kuyumcuya da giden şüpheli, vitrindeki altınları almak için girişimde bulundu. Bu sırada dükkandaki bir müşteki durumu fark ederek, iş yerindekilere söyledi.

İş yerindeki çalışanların darbettiği şüpheli, dükkandan uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'
İki lidere önemli mesajlar! "Geri dönün"İki lidere önemli mesajlar! "Geri dönün"
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa güvenlik kamerası

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.