İstanbul’da kuyumcuda bıçaklı gasp dehşeti kamerada

Kağıthane’de sabah saatlerinde kuyumculuk yapan bir işyerine gelen bıçaklı gaspçının çıkan arbedede kuyumcuya boğazından ağır yaralayarak gasp girişiminde bulunduğu ve esnaf tarafından etkisiz hale getirildiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde dün saat 10.40 sıralarında meydana gelen olayda, kuyumculuk yapan 51 yaşındaki Şenol Çolak sabah saatlerinde işyerime gelmişti. Çolak işyerinde olduğu esnada Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı Hikmet K. (31) içeriye girmiş ve Çolak’a bıçak çekerek gasp girişiminde bulunmuştu. Çıkan arbedede bıçağını sallayan gaspçı, Çolak’ı karnından ve boğazından ağır yaralamıştı.

Kuyumcunun hayati tehlikesi sürüyor

Ağır yaralanan Çolak’ın yere düşmesi sonrası sesleri duyan esnaf Kadir Uzun (38) kuyumcuya girerek saldırgana müdahale etmiş, saldırganın bıçağı sallaması sonucu omzundan aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Uzun ve çevredeki vatandaşlar saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirmişti. Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri olay yerine gelerek gaspçı Hikmet K’yı gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Kuyumcunun içerisinde yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.