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İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

30.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nin basın açıklamasından sonra İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta toplanan kalabalığa polis müdahele etti. Kalabalık "Neredesin aşkım, buradayım aşkım" sloganları atarak ara sokaklara dağıldı.

İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Onur Yürüyüşü'ne izin verilmemesi üzerine İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta toplanıp basın açıklaması yaptı.

Polis, basın açıklamasından sonra toplanan kalabalığa dağılmaları için göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Komite, Onur Yürüyüşü etkinliklerini bu sene Bakırköy Miting Alanı'nda gerçekleştirme talebinde bulunmuş. Bu talep de İstanbul Valiliği tarafından reddedilmişti.

Komitenin basın açıklamasının bir kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Halkın huzur ve güvenliği, genel ahlak, genel sağlık gibi birbiriyle alakası olmayan kopyala yapıştır gerekçelerle yürüyüşümüzü yasaklayanlar devleti yönetemeyeceklerini bir kez daha göstermiştir. Halkın huzurunu tehdit eden yıllarca barışçıl şekilde gerçekleştirilen Onur Yürüyüşleri değil, 5 senedir onur yürüyüşlerinde halka saldıran kolluk güçleridir.

"LGBTİ+'ların taleplerine kulaklarını tıkayarak, bizleri 'yolunu kaybetmiş, tereddütlü' bir grup gibi göstermeye çalışanlara inatla tekrar söylüyoruz: Bizler mücadelemizde kararlıyız ve ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Anayasa'da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği tanınmalıdır. LGBTİ+ cinayetleri cezasız kalmamalı, failler iyi hal indirimi almamalıdır.

https://twitter.com/neyranelden/status/1145332891573989376

"Eğitim, sağlık, barınma gibi en temel haklara erişimi engellenen LGBTİ+'ların hakları yasal güvenceye alınmalıdır. Taleplerimiz ne toplumun huzurunu bozan ne de güvenliği tehdit eden talepler değillerdir.

"Taleplerimiz eşit yurttaşlık hakkımıza erişmek için bir sosyal hukuk devletinde olması gerekenlerdir."

Grup daha sonra Mis Sokak'tan ayrılanlara "Taksim'de her sokağa dağılıyoruz. Sokaklarda dans etmeye ve eğlenmeye devam ediyoruz" çağrısı yaptı.

https://twitter.com/neyranelden/status/1145342902232633345

Polis de grubun dağılması için göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kalabalık "Neredesin aşkım, buradayım aşkım" sloganları atıp düdük ve ıslıklarla ara sokaklarda yürümeye devam etti.

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