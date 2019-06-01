HABER

İstanbul'da LGS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrenciler, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden sonra içeri alındı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi.

Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrenciler, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından yapılan kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden sonra içeri alındı.

Çocuklarıyla kucaklaşıp sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Okul önünde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

Sınava son anda yetişen adaylar ise stresli bir şekilde koşarak içeri girdi.

Öte yandan, sınavın başlamasına yarım saat kala öğrencilerin uyması gereken kurallarla ilgili duyuru yapıldı.

Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.

İstanbul Valiliği, 39 ilçedeki 505 okulda bulunan 10 bin 971 salonda uygulanan sınava, 191 bin 638 öğrencinin katılacağını bildirmişti.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
(Özel) Üsküdar Sahilinde bir astronot(Özel) Üsküdar Sahilinde bir astronot
Üniversite öğrencileri, tasarladıkları uydu sistemiyle ABD’de Türkiye’yi temsil edecekÜniversite öğrencileri, tasarladıkları uydu sistemiyle ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli eğitim Bakanlığı sınav

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler Adana'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar... Yakalandılar!

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Edirne'de tefecilik operasyonu

Tefecilere operasyon! Neler ele geçirildi neler...

Bolu'da bayram trafiği!

Bayram çilesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz! Dikkat çeken diyalog

Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.