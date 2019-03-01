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İstanbul’da lodos etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 08:00 | Son Güncelleme

İstanbul’da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.

İstanbul’da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle deniz kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu.
İstanbul’da lodos, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle deniz kıyısında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu. Kadıköy Bostancı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Aynı bölgede bulunan ağaçlarında şiddetli rüzgarın etkisi ile sallandığı görüldü.
Tekneler ilerlemekte zorluk yaşadı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran lodos, sefer yapan bazı tekneleri hazırlıksız yakaladı. Tekneler deniz üzerinde ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor
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