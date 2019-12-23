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İstanbul'da lodos gece de etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 03:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü.

İstanbul'da iki gündür görülen şiddetli lodos, gece de etkili oluyor. Sarayburnu ve Cankurtaran sahillerinde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Bakırköy'de ise lodos nedeniyle yerinden kopan ağaç dalları park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, otomobillerde hasar meydana geldi. Kuvvetli lodosun gece boyunca etkisini sürdüreceği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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