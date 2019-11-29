HABER

İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Lodosla birlikte belirli aralıklarda sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Fatih, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Bayrampaşa'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs ve metro duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

METROBÜSTE YOĞUNLUK

Aniden bastıran yağmur yollarda trafiğe neden olurken, vatandaşlar metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Yağmura hazırlıksız yakalandığını ifade eden İbrahim Barut, “Metrobüs çok kabalık, bildiğin gibi değil, Yağış olunca daha çok oluyor. Yağıştan trafik yavaş akıyor, yavaş akınca da insanlar binemiyor” diye konuştu.

SEFERLER İPTAL

İstanbul Boğazı'nda sis etkili olurken, Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12.00'deki Adalar-Beşiktaş seferini iptal etti. Saat 11.00'deki Beşiktaş-Adalar ile 08.45 ile 09.45'teki Bostancı-Karaköy-Kabataş seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısıSon dakika... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR

Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji'den İstanbul için yapılan son uyarıda, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Doktorun göğsüne tekme atıp kaçtı!Doktorun göğsüne tekme atıp kaçtı!
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet evin bahçesine uçtu: 2 yaralıAlkollü sürücünün kullandığı kamyonet evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lodos istanbul

En Çok Okunan Haberler

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ceren Damar cinayetinde istenen ceza belli oldu

Ceren Damar cinayetinde istenen ceza belli oldu

Dili boğazına kaçan sürücüyü polisler kurtardı!

Dili boğazına kaçan sürücüyü polisler kurtardı!

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

3 yaşında fil hastalığına yakalanan Diyarbakırlı Gamze, 15 ayda 163 kilo verdi

Fil hastası Gamze 15 ayda 163 kilo verdi

Samsun'da doktora çirkin saldırı! Göğsüne tekme atıp kaçtı

Doktorun göğsüne tekme atıp kaçtı!

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.