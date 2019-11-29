İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

Lodosla birlikte belirli aralıklarda sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR
Fatih, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Bayrampaşa'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs ve metro duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
METROBÜSTE YOĞUNLUK
Aniden bastıran yağmur yollarda trafiğe neden olurken, vatandaşlar metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Yağmura hazırlıksız yakalandığını ifade eden İbrahim Barut, “Metrobüs çok kabalık, bildiğin gibi değil, Yağış olunca daha çok oluyor. Yağıştan trafik yavaş akıyor, yavaş akınca da insanlar binemiyor” diye konuştu.
SEFERLER İPTAL
İstanbul Boğazı'nda sis etkili olurken, Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12.00'deki Adalar-Beşiktaş seferini iptal etti. Saat 11.00'deki Beşiktaş-Adalar ile 08.45 ile 09.45'teki Bostancı-Karaköy-Kabataş seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
SARAYBURNU'NDA DEV DALGALAR
Lodos Sarayburnu'nda etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.
Dikkat!— İGDAŞ (@igdaskurumsal) November 29, 2019
İstanbul genelinde etkili olan #Lodos nedeniyle baca gazı (karbonmonoksit) geri tepmelerine karşı dikkatli olunuz. #igdaş #ibb #doğalgaz pic.twitter.com/yvxgZuVQLE
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji'den İstanbul için yapılan son uyarıda, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
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