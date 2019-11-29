İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor

Lodosla birlikte belirli aralıklarda sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TRAFİĞİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR



Fatih, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Bayrampaşa'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs ve metro duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

METROBÜSTE YOĞUNLUK



Aniden bastıran yağmur yollarda trafiğe neden olurken, vatandaşlar metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Yağmura hazırlıksız yakalandığını ifade eden İbrahim Barut, “Metrobüs çok kabalık, bildiğin gibi değil, Yağış olunca daha çok oluyor. Yağıştan trafik yavaş akıyor, yavaş akınca da insanlar binemiyor” diye konuştu.