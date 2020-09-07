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İstanbul’da lokantaya uyuşturucu baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Fatih’de bir lokantaya düzenlenen operasyonda müşterilere servis edildiği ileri sürülen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fatih’de bir lokantaya düzenlenen operasyonda müşterilere servis edildiği ileri sürülen uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu kafeterya sahiplerinin, uyuşturucu hapları müşterilere pazarladıkları ortaya çıkarken, Bağcılar’da bir evde ise 600 gram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün ve bugün Fatih ve Bağcılar ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcıları tarafından paravan olarak kullanılan lokantaya polis ekiplerince baskın yapıldı. Baskında, lokantanın mutfağındaki kebap tezgahının alt gözüne gizlenmiş poşet içinde 295 adet extacy hap ele geçirildi. Baskında, Kadir B. ve Yusuf G. isimli işletme sahipleri yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyete götürülerek sorguya alındı.
Sokak satıcılarına yönelik Bağcılar’da bir adrese yapılan bir başka operasyonda ise 600 gram bonzai türü uyuşturucu madde, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Baskında Selman T. adlı şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet ekiplerince son iki gün içinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Kadir B., Yusuf G. ve Selman T. adlı şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

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