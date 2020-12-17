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  4. İstanbul’da lüks cipli saldırganların silahlı kavgası kamerada

İstanbul’da lüks cipli saldırganların silahlı kavgası kamerada

17.12.2020 12:20 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de husumetli iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

Kağıthane’de husumetli iki grup cadde ortasında birbirine girdi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayın ardından yaralının bulunduğu hastaneyi lüks ciple basan zanlılar, kapıda bekleyenleri ezdi. Yaşanan silahlı kavga ve zanlıların hastaneyi basma anları, kameralara saniye saniye yansıdı.
Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan iki grup, birbirine girdi. Kavga esnasında şahıslardan biri tabancayla etrafa ateş açtı. Çıkan kurşunlardan biri Emrah Koçyiğit’e isabet etti. Olayın ardından saldırgan şahıslar kaçarken, yaralı Koçyiğit ise arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

Önce darp, ateş açma sonra lüks ciple saldırı
Ancak olay sonrası kaçan gözü dönmüş 2 şahıs bu kez de lüks cipe binerek araçla yaralının kaldırıldığı hastanenin önünde bekleyen grubun arasına daldı. Şahıslardan biri çarpmanın etkisiyle acile düşerken, hasta bakıcı bir kadın ise kapı ile araç arasında sıkıştı. Hastane önünde bekleyen grubun hasta sandalyesi ve demir levhalarla karşılık vermesi üzerine lüks cipli saldırganlar geri manevra yaparak olay yerinden kaçtı.
Kavgada silah kullanan ve hastaneyi basan iki şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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