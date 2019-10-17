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İstanbul’da lüks otomobilli düğün konvoyu terörü kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Başakşehir’de lüks otomobillerden oluşan bir düğün konvoyunda magandalar trafikte terör estirdi.

Başakşehir’de lüks otomobillerden oluşan bir düğün konvoyunda magandalar trafikte terör estirdi. Yolu trafiğe kesip patinaj çeken ve “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar ortalığı dumana boğdu.
Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İkitelli mevkisinde geçtiğimiz Cumartesi günü kaydedilen görüntülerde, düğün salonuna giden bir çift arkadaşlarıyla beraber trafikte konvoy oluşturdu. Tamamı lüks otomobillerden oluşan konvoyda yola çıkan sürücüler, dörtlü sinyalleri yakarak trafikte yavaş bir şekilde gitmeye başladılar. Sürücüler bir süre sonra kara yolunu trafiğe keserek korna çalmaya başladı. O esnada birkaç motosikletli maganda patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Yol kesip “drift” yaptılar
Ardından yollarına devam eden magandalar, yol üzerindeki bir alanda “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Hem kendi hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, sürücüleri mağdur etti. Lüks araçlardaki çakar sistemi ise “pes” dedirtti. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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