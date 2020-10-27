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İstanbul’da ‘Macron’ Protestosu

27.10.2020 18:43 | Son Güncelleme

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, düzenledikleri bir gösteride Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürlere verdiği destek nedeniyle protesto etti

İstanbul’da ‘Macron’ Protestosu

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürlere verdiği destek nedeniyle protesto etti.Türkiye’nin 81 ilinde toplanma kararı alan Memur-Sen üyelerinin adreslerinden biri de İstanbul oldu. Aksaray Metro İstasyonu önünde biraraya gelen grup ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak ve sloganlar atarak Macron’u protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz, insanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük olmadığını söyledi.

Yavuz, “Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir” dedi.

Macron’un son birkaç aydır ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç oluşturmaya çalıştığını söyleyen Yavuz, “Macron, insandan, adaletten, İslam’dan korkuyor” iddiasında bulundu.

Ne olmuştu?

Fransa'da, Hz. Muhammed ile ilgili bir karikatür gösteren öğretmen Samuel Paty'nin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam’la ilgili açıklamaları sonrası Erdoğan'ın “Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” sözleri ilişkileri iyice gerdi. Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı ise krizi zirveye taşıdı.

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