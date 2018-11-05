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İstanbul'da makas atan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda trafik güvenlliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanmış ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Tepki çeken görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü yakalanarak, gözaltına alındı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, sürücü bir farklı zamanlarda bir kaç yerde makas atarak trafikte ilerlerken görüntülenmişti.

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