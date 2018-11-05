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İstanbul'da makas atan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:26 | Son Güncelleme

D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından dışarıya silahla ateş eden sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'da makas atan sürücü yakalandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından dışarıya silahla ateş eden sürücü gözaltına alındı.
İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanmış ve başka bir araçtan da silahla ateş ederken görüntülenmişti. Sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra tepki çeken görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü Gürkan Köse (28) yakalanarak gözaltına alındı. Kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

"TEHLİKEYE ATTIĞIM VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLERİM"
Gözaltına alındıktan sonra polis merkezi çıkışında konuşan Gürkan Köse, "Asker konvoyu nedeniyle havaya 2-3 el ateş açtım. Canını tehlikeye attığım bütün vatandaşlardan özür dilerim. Arabayı spor amaçlı kullanıyorum, bir daha kullanmayacağım. Bu drift değil, hızlı makas atma" diye konuştu. Bin 2 TL trafik cezası kesilen sürücü Gürkan Köse kurusıkı tabanca ile ateş ettiği için trafik polisleri tarafından karakola teslim edildi.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, sürücü bir farklı zamanlarda bir kaç yerde makas atarak trafikte ilerlerken ve aracın camından ateş ederken görüntüleniyor.

(FOTOĞRAF)

(Geniş Haber) İstanbul'da makas atan sürücü yakalandı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
En ağır para cezası verilmeli.Köyünde eşek bulamayan Şehirde para bulunca Şahsiyeti de gelişmemiş yapar yine yapar.Mal varlığı ile orantılı ağır Para cezası tüm böyle yapanlara başka türlü önlenemez.
OSMAN POYRAZDA Kİ PİŞKİNLİĞE BAK HELE... HELE HELE HAVAYA ATEŞ ETMESİ AFFEDİLİR BİR SUÇ DEĞİL... AMA BURASI TÜRKİYE.. KARAKOLDA ÇİĞ KÖFTELERİN HESABINI ÖDEYİP EVİNE YOLLANIR...
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