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İstanbul’da “makas” atarak terör estiren magandalar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:40 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul’da “makas” atarak terör estiren magandalar yakalandı

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara 5 bin 24 lira idari para cezası kesildi. Magandalardan birinin ehliyetine “drift” yapması nedeniyle el konulduğu öğrenildi.
İstanbul’da Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi, E-5 Karayolu Bostancı mevkisi yine E-5 Karayolu’nda ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde 4 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başlamış, bir süre sonra araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarımın hem de sürücülerin canını hiçe saymıştı.

Ehliyetine “drift” yapmaktan el konulmuş
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, 59 ZE 841 plakalı araç sürücüsü Taygun A.A., 34 DP 8039 plakalı araç sürücüsü H.K. ve 34 YR 8027 plakalı araç sürücüsü M.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen sürücülerden T.A.A.’nın sürücü belgesinin 27 Eylül’de “drift” yaptığı gerekçesiyle geçici olarak geri alındığı tespit edildi. Bu nedenle sürücüye, “mahkemece veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, “Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek” maddesinden ise bin 2 lira olmak üzere toplamda 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü H.K. ve M.B.’ye ise “Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek” maddesinden bin 2’şer lira idari para cezası kesildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar
Ayrıca sürücüler M.B. ve H.K.’nın ehliyetlerine “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

İstanbul’da “makas” atarak terör estiren magandalar yakalandı

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