İstanbul’da makas yarışı yapan magandalar yakalandı

E-5 karayolu ve TEM otoyolunda trafikte onlarca aracın arasında defalarca “makas” atarak insanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye düşüren magandalar sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalarda toplamda 5 bin 24 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul E-5 karayolu Maltepe mevkisi ve TEM otoyolunda seyir halinde olan 3 trafik magandası, trafikte onlarca aracın arasında defalarca “makas” atardı trafiği tehlikeye düşürmüştü. İnsanların ve kendi canlarını bir an olsun umursamayarak hiçe sayan magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.

Ehliyetlerine el konularak para cezası kesildi

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntülerden plakaları tespit eden polis, 34 HM 4631 plakalı aracın sürücüsü A.K., 34 LE 1301 plakalı aracın sürücüsü C.Ş. ve 52 AEE 074 plakalı otomobilin sürücüsü Tolunay H.D.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandanlara ayrı ayrı, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, ehliyeti bulunmayan A.K.’ya ise “Sürücü belgesi geçici olarak ve tedbiren alındığı halde araç kullanmak” maddesinden ayrıca 2 bin 18 lira olmak üzere toplamda 5 bin 24 lira idari para cezası kesti. Öte yandan sürücüler A.K, C.Ş, T.H.D’nin sürücü belgesine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 45.Maddesi ve ilgili yönetmeliğin 90.maddesi uyarınca sağlık şartları nedeniyle el konuldu.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlemek yapılmak üzere Maltepe Gülsuyu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

