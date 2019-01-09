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İSTANBUL'DA MALİ OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polisler, girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Şüphelilerin görüntüsü
- Genel ve detaylar

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