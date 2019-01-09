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İstanbul'da Mali Şube operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:17 | Son Güncelleme

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda şüphelilerden bazıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılara ait adreslerde aramaların sürdüğü operasyonun içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

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