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İstanbul’da Mali Şubeden operasyon:Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:00 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Sabah saat 05.30 sıralarında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ayrılan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceden belirlenen birçok adrese operasyon düzenledi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri eş zamanlı girdikleri adreslerde arama çalışması yaptı. İstanbul genelinde çeşitli adreslere yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmezken gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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