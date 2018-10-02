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İstanbul'da mali suçlara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - İstanbul merkezli 40 ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 216 kişi yakalandı - Paraların gönderildiği alıcıların büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 216'sı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği belirlendi.

İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı varİstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi MASAK

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