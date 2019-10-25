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İstanbul'da mali suçlara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Kentte düzenlenen 2 operasyonda, sahte 523 çek, 147 pasaport ve 62 kimlik kartı ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sahte olduğu belirlenen 523 çek, 147 pasaport ve 62 kimlik kartı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, farklı bankalara ait sahte çek ürettiğini, diğer bir şebekenin ise sahte pasaport ve kimlik kartı bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 21-23 Ekim'de Esenler ve Bakırköy'de düzenlediği operasyonda, 3'ü yabancı 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte 523 çek ile 147 pasaport, 62 kimlik kartı ve sahte pasaport yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Operasyonlarda bulunan sahte çek, pasaport ve kimliklerle birlikte 21 Ekim'de Başakşehir'de ele geçirilen 1 milyon 300 bin dolar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

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istanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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