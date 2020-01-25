İstanbul’da Mark Eliyahu rüzgarı

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, İstanbul’da dinleyicileriyle buluştu. Sanatçı sahnesinde MFÖ’nün usta ismi Fuat Güner’i de ağırlarken, eserleriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen Mark Eliyahu, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluştu. Besteci ve tar üstadı olan babası Piris Eliyahu’nun da yer aldığı konsere müzikseverler de yoğun ilgi gösterdi. Geçmişten bugüne hafızalarda yer eden Journey, Coming Back gibi eserlerinin yanı sıra son çalışmalarını da dinleyiciler için çalan Mark Eliyahu, müzikseverlerden de tam not aldı. Sanatçı, konserinde dinleyicilere bir de sürpriz yaparak MFÖ’nün usta ismi Fuat Güner’i sahnesinde ağırladı. Fuat Güner ve Mark Eliyahu işbirliği yaptıkları şarkıyı da ilk kez seslendirdi. Müzikseverler ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

