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İstanbul'da martıların görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu.

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu. Tarihi Yarımada'dan bakıldığında Çamlıca semalarında bulutların arasında beliren dolunay, manzarası ile meşhur olan Büyük Valide Han'dan görüntülendi. İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı karede yer alan dolunay, görenleri mest etti. Manzaraya sürü halinde uçan martıların da dahil olmasıyla ortaya çıkan görsel şölenin seyrine doyum olmadı. Büyüleyici manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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İstanbul'da martıların görsel şöleniİstanbul'da martıların görsel şöleni
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