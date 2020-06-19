İstanbul'da Maske Takmayanlara 900 TL İdari Para Cezası Verilecek

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa’da maske kullanma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstanbul Valiliği, maske kullanmayanlara getirilen cezayı belirledi.

Maske takmayanlara uygulanacak idari ceza konusunda farklı yorumlar yer alması üzerine Valilik, bir açıklama yayımladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak İl Hıfzıssıha Meclisi’nin dün akşam Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplanarak konuya ilişkin bir karar aldığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada “İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.06.2020 tarih 59 No.lu kararının birinci maddesi ‘kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması” hükmüne istinaden, İlimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır” denildi.

Buna göre İstanbul ili ve ilçelerinde maske kullanmayan kişilere emniyet birimleri tarafından 900 TL idari para cezası uygulanacak.

