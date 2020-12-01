İstanbul'da Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme

İstanbul Valiliği, Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kamu kurumlarındaki mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Buna göre İstanbul’da mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:00-16:00 olarak belirlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni mesai saatlerine ilişkin düzenlemeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya paylaşımında “İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır” ifadelerini kullandı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı sokağa çıkma kısıtlaması da ülke genelinde bu gece saat 21’den itibaren geçerli olacak.

