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İstanbul'da Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme

01.12.2020 13:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme

İstanbul Valiliği, Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kamu kurumlarındaki mesai saatlerinde düzenlemeye gitti

İstanbul Valiliği, Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kamu kurumlarındaki mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Buna göre İstanbul’da mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:00-16:00 olarak belirlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni mesai saatlerine ilişkin düzenlemeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya paylaşımında “İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır” ifadelerini kullandı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı sokağa çıkma kısıtlaması da ülke genelinde bu gece saat 21’den itibaren geçerli olacak.

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