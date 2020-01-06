İstanbul'da metrekareye 36,3 kilogram yağış düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 36,3 kilogram yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava sebebiyle ilçelere metrekareye 10 ile 75 kilogram arasında yağış düştü. Yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak geçişlerinin çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde Şehir Hatları, İDO, BUDO deniz ulaşımı seferlerinde iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi'nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol-İkitelli istikameti, Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi Tramvay yolu, Topkapı Altgeçidi, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi tramvay yolunda göllenme oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Gece İstanbul genelinde 1 araç göllenmeden kurtarılırkenı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı. Sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım, Park Bahçeler, Zabıta, İBB Trafik, Çevre Koruma ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri alınan ihbarlara müdahale etti.