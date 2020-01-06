İstanbul'da metro seferleri normale döndü

\u0130STANBUL (AA) - Yenikap\u0131-Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 metro hatt\u0131nda meydana gelen teknik ar\u0131za giderildi.\nMetro \u0130stanbul'un resmi Twitter hesab\u0131nda yer alan duyuruya g\u00f6re M1A Yenikap\u0131-Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 metro hatt\u0131nda seferler normale d\u00f6nd\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERModel ya\u011fmuruna devam! T\u00fcrkiye'ye giri\u015f h\u0131zland\u0131...Hafif ticari ara\u00e7ta arkada\u015flar\u0131yla sahte i\u00e7ki i\u00e7en ki\u015fi \u00f6ld\u00fcMersin'de 'k\u0131rm\u0131z\u0131 kod' teyakkuzu (6)
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