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  4. İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İstanbul'da metro seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında seferler normale döndü.

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arıza metro

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