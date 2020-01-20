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  4. İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası

İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:54 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mecidiyeköy'de dün meydana kazayla ilgili metrobüs şoförünün ifadesi alındı.

Daha sonra mahkemeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mecidiyeköy Köprüsü'nde, dün Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder yönetimindeki 34 BOZ 442 plakalı motosikletin çarpışması sonucu Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralanmış, Azder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, metrobüs sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Emrecan Azder metrobüs kazası

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