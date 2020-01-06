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  4. İstanbul'da metruk binanın bir bölümü bitişiğindeki binanın üzerine çöktü

İstanbul'da metruk binanın bir bölümü bitişiğindeki binanın üzerine çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da metruk binanın bir bölümü bitişiğindeki binanın üzerine çöktü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki katlı metruk binanın bir bölümü, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle bitişiğindeki başka bir binanın üzerine çöktü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yasemin Sokağı'ndaki, bir kısmı daha önce yıkılan metruk binada çökme meydana geldi.

Metruk binadan yağış ve fırtına dolayısıyla kopan parçalar Nihat Azı'ya ait olduğu öğrenilen diğer binanın çatısına zarar verdi.

İki katlı olmasına rağmen kot farkı nedeniyle alçakta bulunan binada hasar oluşurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Azı, ailece büyük bir tehlike yaşadıklarını, evin çatısının yıkıldığını ve içeriye su dolduğunu belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

Zabıta ekipleri de evde inceleme yaptı.

Bu arada, Fatih Belediyesince metruk bina için çevrede önlem alındığı, tarihi özelliği olan binanın yıkım için de gerekli başvuruların daha önce yapıldığı ve ilgili kurumdan onay beklendiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balat metruk bina

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