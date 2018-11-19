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İstanbul'da Mevlit Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:03 | Son Güncelleme

Hazreti Muhammed'in doğumunun 1447'nci yılında Eyüp Sultan ve Fatih camilerinde düzenlenen programları vatandaşlar yoğun ilgiyle takip etti

İSTANBUL (AA) - Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan ve Fatih camilerinde düzenlenen programlara vatandaşlar akın etti.

İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda ilçe müftülükleri, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği Rabiulevvel ayının 12'inci gecesi olan ve bu sene 1447'ncisi kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan ve Fatih Camilerinde programlar düzenledi.

Yoğun yağışa rağmen camilere akın eden vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyerek dua etti. Mevlid-i Şerif'in ardından, İbrahim Duman İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahilere bazı vatandaşlar da eşlik etti.

Hazreti Muhammed'in, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde 6 ay kadar evinde misafir olduğu Hazreti Halid Eba Eyyüb El - Ensari'nin (Eyüp Sultan) türbesini de ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, duada bulundu.

Programlara katılarak namaz kılıp, dua eden vatandaşlara Mevlit Kandili vesilesiyle etli pilav dağıtıldı.

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Eyüp Sultan Cami İstanbul Müftülüğü Mevlid Kandili program

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