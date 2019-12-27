İSTANBUL'da mevsimin ilk karı yağdı.

G\u00fcven USTA\/\u0130STANBUL,(DHA)-\u0130STANBUL'da mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131. Anadolu Yakas\u0131 y\u00fcksek kesimlerinde bir s\u00fcre kar ya\u011fd\u0131. \u00c7aml\u0131ca'da ya\u011fan kar nedeniyle ara\u00e7lar\u0131n \u00fczeri beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Jeofizik uzman\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: As\u0131l tehlikeli olan fay...\u0130stanbul Valili\u011fi, 34. yerli otomobile talip olduCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Hereke'de halka hitap etti: (2)
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