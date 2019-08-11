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İSTANBUL'DA MEYDANLAR TURİSTLERE KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

  İstanbulluların büyük çoğunluğu Kurban Bayramı tatili için şehir dışına çıkınca, günde binlerce insanı ağırlayan İstanbul'un tarihi mekânları gün boyu turistlere kaldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
İstanbulluların büyük çoğunluğu Kurban Bayramı tatili için şehir dışına çıkınca, günde binlerce insanı ağırlayan İstanbul'un tarihi mekânları gün boyu turistlere kaldı. İstanbul'da kalan vatandaşların çoğu gününü kurban kesimi, bayramlaşma, mezar ziyaretlerine ayırınca meydanlar da boş kaldı. Eminönü Meydanı da bundan nasibini aldı. Havadan fotoğraflanan meydanın önceki günlerin aksine oldukça boş olduğu görüldü. Mısır Çarşısı, Yeni Cami önleri gün boyu boş kaldı. Günde binlerce aracın geçtiği Galata köprüsü de sessizliğe büründü. Karaköy iskelesi ve çevresinde bayram öncesi yaşanan yoğun kalabalık, eski görüntüsünden uzaktı. Bölgenin tek kalabalık yeri ise Eminönü'nde bulunan Adalar vapur iskelesi ile boğaz gezisi yapan teknelerin kalktığı iskelelerinin önündeki alandı.

Görüntü Dökümü:
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-Eminönü Meydanı havadan görüntüleri

11.08.2019 - 16.03 Haber Kodu : 190811160

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