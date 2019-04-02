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İstanbul'da Miraç Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın da katıldığı kandil programına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Camisi'nde saf tuttu.

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen program kandil programında, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da namaz sonrası vaaz verdi.

Hazreti Peygamber'in Miraç'tan Müslümanlara getirdiği en değerli şeyin 5 vakit namaz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Miraç, Peygamber Efendimiz'e Allah'ın bir armağanıdır. Bizim, Hazreti Peygamber gibi, fizik aleminden metafizik aleme, beden aleminden ruh alemine, alemin Rabb'ine doğrudan İsra ve Miraç gerçekleştirme şansımız elbette yoktur. Bunu biliyoruz ama inanıyoruz ki bizim de gönül semamızda huruç etmek ve orada Miraç gerçekleştirmek üzere yapabileceğimiz şeyler var. Nasıl Resul'u Ekrem İsra mucizesini Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli binitiyle gerçekleştirmişse bizim de binitlerimiz vardır. Bizim Burak'ımız salih, sağlam ve güçlü imanımızdır." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Eyüp Sultan Camisi dolunca, cemaat avluda namaz kılındı.

Eyüp Sultan Camisi ve türbesi çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilirken, bazılarının gelenlere lokum ikram ettiği görüldü.

Kandil dolayısıyla İstanbul'daki diğer camilerde de programlar düzenlendi.

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