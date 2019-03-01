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İstanbul’da MİT ve polisten ortak operasyon: Aranan örgüt üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

İstanbul’da, MİT ve polisin TKPML/TİKKO terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda aranan bir hücre üyesi, üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul’da, MİT ve polisin TKPML/TİKKO terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda aranan bir hücre üyesi, üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Örgüt üyesinin eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKPML Konferans (Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) aktarılan istihbarat doğrultusunda harekete geçti. Örgütün silahlı kanadı TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde söz sahibi olarak faaliyet yürüten ve UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgusunda Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ‘yakalama’ kararı bulunan C.A. adlı hücre üyesinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.
MİT ve polis, hücre üyesinin Ümraniye’de bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu adrese 25 Şubat Pazartesi günü baskın düzenleyen polis, C.A. adlı hücre üyesini üzerinde başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı. Diğer yandan yakalanan örgüt üyesinin eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Öte yandan emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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