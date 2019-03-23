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İstanbul'da miting ve nevruz tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Yarın gerçekleştirilecek Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi ve HDP'nin "nevruz" etkinliği nedeniyle 2 bini gece bekçisi, 300'ü özel harekat, 15'i bomba inceleme ve imha uzmanı 14 bin 433 personel ile 3 polis helikopteri, 1 fırkateyn, 9 deniz botu, 47 TOMA, 10 zırhlı araç ve 9 patlayıcı maddeye duyarlı özel eğitimli köpekle güvenlik tedbirleri alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi ve HDP'nin "nevruz" etkinliği dolayısıyla 2 bin gece bekçisi ile 12 bin 433 polis görev yapacak.

İstanbul Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingi ve HDP'nin Bakırköy Pazar Yeri'ndeki "nevruz" etkinliği dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alındığını belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 2 bini gece bekçisi, 300'ü özel harekat, 15'i bomba inceleme ve imha uzmanı 14 bin 433 personelden, 7 bin 957'si mitingde, 2 bin 321'i nevruz etkinliğinde, 4 bin 155'inin ise çevre güvenliği tedbirlerinde görev yapacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, miting ve etkinlik alanlarında görev yapacak personele, 3 polis helikopteri, 4 deniz botu, 47 TOMA, 10 zırhlı araç ve 9 patlayıcı maddeye duyarlı özel eğitimli köpek ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 fırkateyn, 3 sahil güvenlik botu ve 2 Kıyı Emniyeti botu destek verecek. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK, sol ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekipler, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi alacak, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapılacak."

Açıklamada, İstanbulluların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için kapatılan yollar ve
planlanan alternatif güzergahlar ise şöyle belirtildi:

"Sabah saat 06.00'dan itibaren, Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı köprüden Sirkeci'ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Balat sahil Abdülezel Paşa Caddesi’nden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikametine, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi'nden Sirkeci istikametine, Reşadiye Caddesi, Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci Meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule/Demirhane Caddesi'nden Zeytinburnu Ek hizmet binası Sahil kuzeye katılım arasına çıkan tüm yollar, cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele, 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi, Sahil Kenneydy Caddesi'ne kadar, gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü olarak, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı, 10. Yıl istikameti ve Demirhane Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, Taşhanlar varyant ve Galata Köprüsü arası gidiş-geliş, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti, Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti trafiğe kapatılacak. Saat 08.00'den itibaren ise İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokağı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak."

Bu kapsamda sürücüler, D-100 Kuzey-Güney yol, Yelişköy havuzlu kavşak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil-Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar köprüsü-Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil-Atatürk Bulvarı'nı yolunu kullanabilecek.

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