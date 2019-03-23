İstanbul'da miting ve nevruz tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi ve HDP'nin "nevruz" etkinliği dolayısıyla 2 bin gece bekçisi ile 12 bin 433 polis görev yapacak.

İstanbul Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingi ve HDP'nin Bakırköy Pazar Yeri'ndeki "nevruz" etkinliği dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri alındığını belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 2 bini gece bekçisi, 300'ü özel harekat, 15'i bomba inceleme ve imha uzmanı 14 bin 433 personelden, 7 bin 957'si mitingde, 2 bin 321'i nevruz etkinliğinde, 4 bin 155'inin ise çevre güvenliği tedbirlerinde görev yapacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, miting ve etkinlik alanlarında görev yapacak personele, 3 polis helikopteri, 4 deniz botu, 47 TOMA, 10 zırhlı araç ve 9 patlayıcı maddeye duyarlı özel eğitimli köpek ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 fırkateyn, 3 sahil güvenlik botu ve 2 Kıyı Emniyeti botu destek verecek. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK, sol ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekipler, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi alacak, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapılacak."