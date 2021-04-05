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İstanbul’da motosikletli sürücünün feci ölümü kamerada

05.04.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar’da park halindeki motosikletine binmeye çalışan motosiklet sürücüne otomobil çarptı.

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İstanbul Üsküdar’da park halindeki motosikletine binmeye çalışan motosiklet sürücüne otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçarak yere çakıldı. Feci kazada motosiklet sürücünün hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, Üsküdar’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasippaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun kenar bölümünde motosikletine binmeye çalışan motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçarak yere çakıldı. Kaza anı güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü motosikletine binmeye çalıştığı sırada cadde üzerinde aşırı hızla seyir eden otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüne çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçarak yere çakılarak hayatını kaybediyor.

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