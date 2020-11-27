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İstanbul’da mühürlü iş yerine polisten kumar baskını

27.11.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da mühürlü iş yerine polisten kumar baskını

Kağıthane’de bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde ihbar alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını tedbirlerine uymayan 18 kişiye idari para cezası uyguladı.

Kağıthane’de bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde ihbar alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını tedbirlerine uymayan 18 kişiye idari para cezası uyguladı. Baskın yapılan iş yerinin tabelasının polise yakalanmamak için söküldüğü ortaya çıktı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak’ta bir iş yerinde yasağa rağmen kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane polisi iş yerine düzenlediği baskında iş yeri sahibinin gizlenmek amacıyla tabelayı söktüğünü belirledi. İçeride denetim yapan polis, iş yerinin kıraathane olarak dizayn edildiğini ve içeride kumar oynandığını tespit etti.

18 kişiye 57 bin 240 lira ceza
Öte yandan iş yeri içerisinde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 18 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet" suçundan toplamda 57 bin 240 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Yaşar D. ise yasal işlemlerinin yapılması için gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Mührü bozup tekrar açmışlar
Öte yandan iş yerinin geçtiğimiz hafta Pazartesi günü mühürlendiği ve iş yeri sahibi Yaşar D’nin mührü bozarak faaliyet gösterdiği belirlendi. İş yeri, Kağıthane Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tekrar mühürlendi.

İstanbul’da mühürlü iş yerine polisten kumar baskını

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