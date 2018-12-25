HABER

İstanbul'da narkotik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 07:43 | Son Güncelleme

Özel harekat polisinin de katıldığı sokak satıcılarına yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle Esenyurt ve Beylikdüzü'nde önceden belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen baskınlara 250 polis katıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 40 şüpheli de yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Dün yurt dışında bugün yurt içinde! Operasyonlar başladıDün yurt dışında bugün yurt içinde! Operasyonlar başladı
Peş peşe uyarılar geliyor! Alarma geçildiPeş peşe uyarılar geliyor! Alarma geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz altı narkotik operasyon polis uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

İstanbul'da 61 ev ve iş yerini soyan çete yakalandı

Dün yurt dışında bugün yurt içinde! Art arda operasyonlar düzenleniyor

Dün yurt dışında bugün yurt içinde! Operasyonlar başladı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Peş peşe uyarılar geliyor! Alarma geçildi

TEM'de kaza! İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Tehlikeli Suriyeli gerginliği! Gaziantep'ten sonra şimdi de Kocaeli!

Gaziantep'ten sonra şimdi de Kocaeli! Suriyeli gerginliği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.