İSTANBUL'DA NARKOTİK OPERASYONU POLİS KAMERASINDA (1)

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da yabancı plakalı otomobil ve bir adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda onlarca paket eroin ele geçirildi.

Operasyon anı da polis kamerası tarafından görüntülendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili yaptığı çalışmalarda kapalı bir otoparkta yabancı plakalı bir otomobile ve şüphelilerin kullandığı adreslere baskın düzenledi. Polis ekipler yabancı plakalı otomobilin bagajında ve bir adreste paketlenmiş eroinler ele geçirdi. Polis ekipleri yaptığı operasyon kapsamında bazı şüphelileri gözaltına aldı. Operasyon anı da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin otoparkta ilerlemesi

-Ekiplerin şüpheliyi gözaltına alması

-Yabancı plakalı otomobilin bagajında bulunan eroinler

-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar

-Evde bulunan eroinler

-Genel ve detaylar

