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İstanbul'da narkotik operasyonu polis kamerasında (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yabancı plakalı otomobil ve bir adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda onlarca paket eroin ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da yabancı plakalı otomobil ve bir adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda onlarca paket eroin ele geçirildi. Operasyon anı da polis kamerası tarafından görüntülendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili yaptığı çalışmalarda kapalı bir otoparkta yabancı plakalı bir otomobile ve şüphelilerin kullandığı adreslere baskın düzenledi. Polis ekipler yabancı plakalı otomobilin bagajında ve bir adreste paketlenmiş eroinler ele geçirdi. Polis ekipleri yaptığı operasyon kapsamında bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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