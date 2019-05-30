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İstanbul’da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 80 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

İstanbul’un 13 ilçesinde şafak vakti yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan pitbull köpekli kadın torbacının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Beyoğlu ve Küçükçekmece başta olmak üzere 13 ilçede 90 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

İstanbul’un 13 ilçesinde şafak vakti yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan pitbull köpekli kadın torbacının da aralarında bulunduğu 80 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Beyoğlu ve Küçükçekmece başta olmak üzere 13 ilçede 90 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 500 polisin katılımıyla yapılan operasyonda koçbaşı ve levye ile kırılarak girilen evlerde 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda narkotik polisi, Okmeydanı Keskin Sokak üzerindeki bir eve de baskın düzenlemiş, şüpheli Efsane D. (23) gözaltına alınmıştı. Pitbull köpeğini uyuşturucuları sakladığı kömürlüğün önüne bağlayan kadın torbacının evinde duvar arasına ve dolaplara saklanmış çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar, toz esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 425 lira, kilitli poşetler, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilmişti. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 80 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı ve Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

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