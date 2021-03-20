İstanbul'da Nevruz mitingi: Alanda, HDP'yi kapatma davasına tepkiler öne çıkıyor

İstanbul'da, bu yıl Yenikapı Meydanı'nda meydanında düzenlenen Nevruz mitingi başladı.

Miting öncesi meydan ile çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve katılımcılar, birkaç polis noktasında üstleri arandıktan sonra alana girdi.

Mitingde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer alıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan katılımcılar, bu yıl en çok HDP'nin kapatılması davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karşı tepkilerini dile getirdi.

Sahnede, Türkçe ve Kürtçe yapılan konuşmalarda da bu konular öne çıkıyor.

"HDP halktır kapatılamaz", binlerce kişinin katıldığı mitingde en fazla atılan sloganlar arasında yer alıyor.

Alanda ayrıca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de tepki gösteriliyor.

Kadıköy'deki eyleme çağrı

Sahneden, akşam saatlerinde Kadıköy'de sözleşmenin kaldırılmasına karşı kadın örgütlerinin düzenlediği eyleme katılım çağrıları yapılıyor.

Mitinge katılan kadınların bir bölümünün, üzerinde 'İstanbul Sözleşmesini Uygula' yazan mor maskeler taktığı görülüyor.