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İstanbul'da Nevruz mitingi: Alanda, HDP'yi kapatma davasına tepkiler öne çıkıyor

20.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, bu yıl Yenikapı Meydanı'nda meydanında düzenlenen Nevruz mitingi başladı. BBC Türkçe'ye konuşan katılımcılar, bu yıl en çok HDP'nin kapatılması davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karşı tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'da Nevruz mitingi: Alanda, HDP'yi kapatma davasına tepkiler öne çıkıyor

İstanbul'da, bu yıl Yenikapı Meydanı'nda meydanında düzenlenen Nevruz mitingi başladı.

Miting öncesi meydan ile çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve katılımcılar, birkaç polis noktasında üstleri arandıktan sonra alana girdi.

Mitingde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer alıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan katılımcılar, bu yıl en çok HDP'nin kapatılması davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine karşı tepkilerini dile getirdi.

Sahnede, Türkçe ve Kürtçe yapılan konuşmalarda da bu konular öne çıkıyor.

"HDP halktır kapatılamaz", binlerce kişinin katıldığı mitingde en fazla atılan sloganlar arasında yer alıyor.

Alanda ayrıca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de tepki gösteriliyor.

Kadıköy'deki eyleme çağrı

Sahneden, akşam saatlerinde Kadıköy'de sözleşmenin kaldırılmasına karşı kadın örgütlerinin düzenlediği eyleme katılım çağrıları yapılıyor.

Mitinge katılan kadınların bir bölümünün, üzerinde 'İstanbul Sözleşmesini Uygula' yazan mor maskeler taktığı görülüyor.

Ara ara müzik yayınının yapıldığı ve halayların çekildiği mitingde, HDP'li tutuklu siyasetçi Selahattin Demirtaş'ın mesajına alandakiler yoğun alkışlarla karşılık verdi.

Bazı HDP milletvekilleri ve yöneticileri ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da mitingde yer alıyor.

Alanda yer yer Kürtçe "Biji Serok Apo" (Yaşasın Başkan Apo) sloganı da atılıyor.

İstanbul'da pandemi nedeniyle geçen yıl Nevruz kutlaması gerçekleştirilmemişti.

Daha önceki yıllarda Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı, Bakırköy Pazar Alanı, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı gibi noktalarda düzenlenen miting bu ilk kez Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.

"Newroz ateşiyle direnelim, özgürleşelim" sloganıyla düzenlenen bu yılki kutlamalar, bugün ve yarın Türkiye'nin farklı kentlerinde gerçekleştirilecek.

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