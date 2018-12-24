İstanbul'da Noel kutlaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Katolik cemaati, düzenlenen ayinle Noel'i kutladı.

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde, "Noel Gecesi" ve "Mesih İsa'nın Doğuşu" adında gerçekleşen ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, İstanbul'da bulunan turistler de katıldı.

Daha sonra cemaat üyeleri Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler söyleyerek, tütsüler eşliğinde mum yakıp dua etti.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

