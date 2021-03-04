“İstanbul’da Normalleşme İçin Uygun Bir Ortam Yok”

Corona virüsü salgını önlemlerinde kademeli normalleşme takvimi açıklandı ve vaka sayısına göre düşük, orta ve yüksek riskli illerde önlemler esnetildi. VOA Türkçe’ye konuşan Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç ise İstanbul’da salgında yukarı doğru bir seyrin olduğuna dikkat çekti. Ocak ayının ortalarında İstanbul’da günlük vaka sayısının 650-700 civarında seyrettiğini belirten Koç, şu anda vakaların bin 200’lere çıktığını ve bu ortamda normalleşmeye gidilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Geçen yıl Haziran ayıyla birlikte başlayan normalleşmenin yaz boyunca virüsün yayılmasına neden olduğunu kaydeden Dr. Koç, “2020 yazında bir anda açılım, normalleşme dendi ve sonrasında Eylül ayında tüm Türkiye’de vakalar tekrar yükselmeye başladı. İstanbul’da da Kasım-Aralık aylarında salgın pik yaptı. Bu sırada birçok meslektaşımız dahil hastalanan oldu ve çok sayıda insanımızı kaybettik. Şimdi aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Tabip odaları olarak 4 hafta, hiç olmazsa iki hafta kapanmayı Kasım 2020 tarihinde yetkililere önermiştik. Eğer bunlar zamanında yapabilseydi, bugün belki bu halde olmazdık” diye konuştu.