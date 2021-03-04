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“İstanbul’da Normalleşme İçin Uygun Bir Ortam Yok”

04.03.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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“İstanbul’da Normalleşme İçin Uygun Bir Ortam Yok”

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, İstanbul’daki vaka sayılarına bakıldığında normalleşmeye gidilmesinin doğru olmadığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan İstanbullular da normalleşme konusunda bölünmüş durumda

Corona virüsü salgını önlemlerinde kademeli normalleşme takvimi açıklandı ve vaka sayısına göre düşük, orta ve yüksek riskli illerde önlemler esnetildi. VOA Türkçe’ye konuşan Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç ise İstanbul’da salgında yukarı doğru bir seyrin olduğuna dikkat çekti. Ocak ayının ortalarında İstanbul’da günlük vaka sayısının 650-700 civarında seyrettiğini belirten Koç, şu anda vakaların bin 200’lere çıktığını ve bu ortamda normalleşmeye gidilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Geçen yıl Haziran ayıyla birlikte başlayan normalleşmenin yaz boyunca virüsün yayılmasına neden olduğunu kaydeden Dr. Koç, “2020 yazında bir anda açılım, normalleşme dendi ve sonrasında Eylül ayında tüm Türkiye’de vakalar tekrar yükselmeye başladı. İstanbul’da da Kasım-Aralık aylarında salgın pik yaptı. Bu sırada birçok meslektaşımız dahil hastalanan oldu ve çok sayıda insanımızı kaybettik. Şimdi aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Tabip odaları olarak 4 hafta, hiç olmazsa iki hafta kapanmayı Kasım 2020 tarihinde yetkililere önermiştik. Eğer bunlar zamanında yapabilseydi, bugün belki bu halde olmazdık” diye konuştu.

“Vaka sayılarında büyük artış var”

Salgında artışın tekrar başladığını belirten Koç, Ocak ayındaki vaka sayısının Mart ayındaki vaka sayısının yarısı olduğuna dikkat çekti. Koç, “ Bir artış başladı, bunda mutant virüsün ne kadar etkisi olduğunu tam bilemiyoruz çünkü Sağlık Bakanlığı şeffaf değil. Belli bir açıklama yapılmıyor. Halen vakaları ve vaka sayılarını bilmiyoruz. Şu an 100 binde 1 oranlar verildi. Fakat bu oranlar da yanlış hesaplanıyor. Bir bakıyoruz bir hafta; yedi gün, bir hafta; altı gün hesabı üzerinden yapılıyor. En son hesaplama 20-26 Şubat olarak yapılmış. Daha önceki haftada 21 Şubat’a kadar yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın hesaplamalarında da hatalar var. Şu an görüyoruz ki İstanbul’da günlük vakalar Ocak ayında 650-700 civarıydı, şu an 1100

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