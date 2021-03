“İstanbul’da Normalleşme İçin Uygun Bir Ortam Yok”

“Vaka sayılarında büyük artış var”

Salgında artışın tekrar başladığını belirten Koç, Ocak ayındaki vaka sayısının Mart ayındaki vaka sayısının yarısı olduğuna dikkat çekti. Koç, “ Bir artış başladı, bunda mutant virüsün ne kadar etkisi olduğunu tam bilemiyoruz çünkü Sağlık Bakanlığı şeffaf değil. Belli bir açıklama yapılmıyor. Halen vakaları ve vaka sayılarını bilmiyoruz. Şu an 100 binde 1 oranlar verildi. Fakat bu oranlar da yanlış hesaplanıyor. Bir bakıyoruz bir hafta; yedi gün, bir hafta; altı gün hesabı üzerinden yapılıyor. En son hesaplama 20-26 Şubat olarak yapılmış. Daha önceki haftada 21 Şubat’a kadar yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın hesaplamalarında da hatalar var. Şu an görüyoruz ki İstanbul’da günlük vakalar Ocak ayında 650-700 civarıydı, şu an 1100