İstanbul’da Normalleşmenin Buruk Mutluluğu

Enfeksiyon oranlarının düştüğü ve aşılamanın arttığı Türkiye, neredeyse tüm kısıtlamaları kaldırarak normale dönme yolunda büyük bir adım attı. Ancak bazıları için normalleşme, mutluluğun yanında, kapanan işyerleri nedeniyle burukluğa da neden oluyor

Enfeksiyon oranlarının düştüğü ve aşılamanın arttığı Türkiye, neredeyse tüm Corona virüsü kısıtlamalarını kaldırarak aylar süren karantina önlemlerinin ardından normale dönme yolunda büyük bir hamle yaptı.

İstanbul’daki Aida restoranda yoğun bir gece için hazırlıklar başlıyor. Mekanın sahibi ve çalışanlar uzun süre kısıtlamalar altında hayatta kalma mücadelesi verdi.

Restoran Corona virüsü önlemleri kapsamında bir yıldan uzun süredir bazen kapandı, bazen de katı kısıtlamalar altında faaliyet göstererek, kapasitesinin çok altında müşteriye zaman kısıtlamasıyla hizmet verdi.

Mekanın sahibi Elif Uluhan şimdi rezervasyonları almaya başladı. Uluhan’a göre kısıtlamalar tam zamanında kaldırıldı.

Karantina önlemleri sırasında çok umutsuz zamanlar geçirdiklerini belirten Uluhan, küçük bir işletme oldukları için umutlu olduklarını ve hızla toparlanarak pandemiden önce bıraktıkları yere geri dönebileceklerini söylüyor.

Aşılamanın hızlanmasıyla vakalarda büyük düşüş

Kısıtlamaların kaldırılması vakaların yüzde 90’a kadar azalmasının ardından geldi. Hükümete göre bu sonuca agresif aşılama kampanyası ve sıkı kontrollar sayesinde varıldı. Bir dönem aşı tedarikinin ağır ilerlemesinin ardından şimdi Sağlık Bakanlığı’na göre Türkiye günde bir milyon kişiye aşı yapıyor.

Bazı doktorlar özellikle ülkede delta varyantının görülmeye başlamasının ardından kısıtlamaların kaldırılmasından endişeli olsalar da halk önlemlerin kalkmasından ve normale dönmektenmemnun.

İstanbul’da yaşayan Tahir, iki yıllık karantina önlemlerinin ardından kültürel faaliyetlere geri dönmenin, açık havaya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söylüyor.

Kadıköy’de gece hayatı yeniden başlıyor

Bir yıldan uzun süredir gece ve haftasonu devam eden sokağa çıkma yasaklarının ardından İstanbul’un hareketli semtlerinden Kadıköy’de halk gece dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ancak bazıları için normalleşme mutluluğun yanında burukluğa da neden oluyor. Bar sahibi Barış Bulut bir yandan mutlu olduklarını ancak diğer yandan arkadaşlarının ve komşu işyerlerinin birçoğunun kapılarını açamadığını görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiriyor. Sosyalleşebildiği ve Kadıköy’ün eski ruhuna kavuşmasına tanık olduğu için mutlu olan Bulut, diğer taraftan kapanan işyerleri için üzüldüğünü söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısıtlamaların kaldırıldığını açıklarken barlarda müziğin gece yarısı kapanacağını söylemesiyse sürpriz oldu. Erdoğan ‘‘Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur’’ demişti.

Bu durum protestolara neden olsa da kısıtlamaların kalkmasını kutlayanların mutluluğuna gölge düşüremedi.

