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İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ AKBİL'İNİN 40 LİRAYA DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN TEKLİF VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 8.

İSTANBUL, (DHA)
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. toplantı yılı, Mayıs ayı toplantıları İSKİ Genel Kurulu gündemi ile toplandı. İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında toplanan mecliste aylık öğrenci akbilinin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi için teklif verildi. AK Parti grubu tarafından verilen teklif tüm üyelerin desteğiyle komisyona sevk edildi.

İSTANBUL'DA AK PARTİ'DEN SU FİYATLARINDA İNDİRİM TEKLİFİ
Mecliste ayrıca, su faturalarında 'hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarife modeline geçilmesi' teklifi sunuldu. Ak Parti grubu tarafından sunulan teklifte 'Hali hazırda uygulanan hane bazlı tarifeden kişinin günlük ihtiyacına göre kademe belirleyen ve birim fiyatında indirim sağlayan netice olarak faturada yüzde 40 indirim sağlaması beklenen tarifeye geçilmesiyle ilgili teklifin hukuk ve tarife komisyonuna sevk edilmesi' ifadeleri kulanıldı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

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