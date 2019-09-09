HABER

İstanbul'da öğrenci servisleri denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 07:54 | Son Güncelleme

2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma öğrenci servis araçlarında denetim yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi.

Ataşehir Turgut Özal Bulvarı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin desteği ile öğrenci servislerinde kontroller yaptı.

Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehitHakkari'den acı haber: 1 asker şehit
Yeni eğitim öğretim yılı başlıyorYeni eğitim öğretim yılı başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim Jandarma öğrenci servisleri polis

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı (İstanbul yol durumu)

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Elazığ’da feci kaza: Yaralılar var!

Elazığ’da feci kaza: Yaralılar var!

Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı!

Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.