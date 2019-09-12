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İSTANBUL'DA OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul çevrelerinde uygulamalarına devam ediyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul çevrelerinde uygulamalarına devam ediyor. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerini denetimlerine devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması için okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerini sürdürüyor.
Sultanbeyli Sultan Alpaslan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi çevresinde Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.
Motosikletli Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı. Mobil Okul Timleri, okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.
Eksik evrak olan sürücülere cezalar kesildi.

Görüntü dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Şüpheli araçların durdurulması
-Şüpheli şahıs ve araçlarda arama yapılması
-Servis araçlarında denetim
-Ceza kesilmesi
-GBT yapılması
-Genel ve detay görüntüler

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