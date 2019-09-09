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İstanbul’da okul önlerinde polislerden sıkı denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul’da polis tarafından okul önlerinde denetimler yapıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul’da polis tarafından okul önlerinde denetimler yapıldı. Polis ekipleri durdurdukları araçların içerisinde ve sürücülerin üzerinde arama yaptı.
İstanbul’da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcında polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri, Kadıköy’de bulunan Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde denetim gerçekleştirdi. Polis, yol üzerinden geçen otomobil, minibüs ve motosikletlerden bazılarını durdurdu. Sürücülerin üstünü arayan polis, aynı zamanda araç içerisinde ve bagaj kısmında da arama yaptı.

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